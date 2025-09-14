Atalanta-Lecce, le formazioni ufficiali: la scelta di Di Francesco su Sottil

A breve si disputerà Atalanta-Lecce, match valido per la terza giornata di Serie A RISULTATI E CLASSIFICA. Ecco le scelte di Juric e Di Francesco, con quest'ultimo che dà fiducia dal primo minuto all'ex Fiorentina Riccardo Sottil.
L'ex esterno viola parte dal primo minuto contro l'Atalanta.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Koussounou; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zalewski; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All. Juric.
LECCE (4-3-3): Falcone; Kouassi, Gaspar, Siebert, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Sala; Sottil, Stulic, Morente. All. Di Francesco.
