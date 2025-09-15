Viola News
Como, oltre il danno anche la beffa: espulso un titolare, salta Firenze

Rosso diretto ai danni di Ramon, il difensore non ci sarà per la sfida del Franchi
Redazione VN

Il Como di Cesc Fabregas dovrà fare a meno di un'importante pedina della difesa per la sfida del Franchi.

Infatti, al minuto 88' della partita odierna contro il Genoa, Jacobo Ramon, è stato protagonista di un brutto fallo ai danni di Messias che il direttore di gara ha deciso di punire con la massima delle sanzioni: rosso diretto per il classe 2005 che salterà quindi la trasferta di Firenze in programma domenica alle 18. (INFO BIGLIETTI)

