Il Como di Cesc Fabregas dovrà fare a meno di un'importante pedina della difesa per la sfida del Franchi.
Como, oltre il danno anche la beffa: espulso un titolare, salta Firenze
Rosso diretto ai danni di Ramon, il difensore non ci sarà per la sfida del Franchi
Infatti, al minuto 88' della partita odierna contro il Genoa, Jacobo Ramon, è stato protagonista di un brutto fallo ai danni di Messias che il direttore di gara ha deciso di punire con la massima delle sanzioni: rosso diretto per il classe 2005 che salterà quindi la trasferta di Firenze in programma domenica alle 18. (INFO BIGLIETTI)
