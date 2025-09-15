La Fiorentina ha diffuso tramite i suoi canali ufficiali tutte le informazioni per acquistare i ticket per il prossimo match con il Como di Fabregas IL CALENDARIO DI SERIE A. Ecco il comunicato dei giglati.
Fiorentina-Como: tutte le informazioni per i biglietti in vendita da domani
"APERTURA VENDITA BIGLIETTI SETTORI LOCALI: Biglietti in vendita dalle ore 10:00 del 16/09/2025.
REGOLE E LIMITAZIONI DI VENDITA:
Vendita residenti in Provincia di Como
La vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Como è consentita esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva COMO 1907.
Acquisto biglietti settori locali
Necessario che ogni titolare di biglietto, esclusi gli Under 14, sia in possesso di InViola Premium Card, ad eccezione dei settori Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.
Per i residenti nella Regione Toscana e per i cittadini stranieri residenti all’estero sarà possibile acquistare i biglietti dei settori locali, ad eccezione del settore Curva Ferrovia, senza obbligo di tessera presso il Fiorentina Point (contattabile anche all’indirizzo mail [email protected])
ACQUISTO SETTORE OSPITI
Settore Ospiti (Curva Esterna CE1)
La vendita dei biglietti del settore Ospiti, identificato nel settore di CURVA ESTERNA (CE1) a capienza ridotta, è momentaneamente sospesa in attesa di comunicazioni dalle autorità competenti.
*In attesa di eventuali ulteriori limitazioni da parte delle autorità competenti
TARIFFE DISPONIBILI:
Tariffa Intero: Tariffa senza obbligo di tessera disponibile anche online solo in Tribuna Vip , Tribuna d’Onore e Poltronissima, per gli altri settori locali attiva esclusivamente per i residenti in Toscana o per i cittadini stranieri residenti all’estero tramite il Fiorentina Point. In Curva Ferrovia disponibile soltanto dal 19/09/2025 ore 15:00. Il giorno gara sarà attiva la tariffa Intero Matchday.
Promo Generazione Viola: tariffa promozionale attiva in tutti i settori locali, dedicata ai possessori di InViola Premium Card.
Ridotto Under 14: attivo per tutti i nati dal 01/01/2012, disponibile senza obbligo di InViola Premium Card, esclusivamente insieme ad un accompagnatore maggiorenne con biglietto/abbonamento.
Omaggio Under 14: Tariffa disponibile nel settore di Maratona Centrale, disponibile fino al 19/09/2025 ore 15:00, online e presso Fiorentina Point. Tariffa senza obbligo di tessera InViola Premium Card; è riservata a tutti i nati a partire dal 01/01/2012 e l’acquisto è consentito esclusivamente insieme ad un biglietto a tariffa Promo Generazione Viola o a tariffa Intero/Intero Matchday. Disponibile, con le medesime modalità anche per gli abbonati di Maratona Centrale inserendo il proprio numero di tessera.
Ridotto Under 4: a disponibilità limitata, richiedibile esclusivamente presso il Fiorentina Point (contattabile anche all’indirizzo mail [email protected]) e riservata a tutti i nati a partire dal 01/01/2022 esclusivamente insieme ad un accompagnatore maggiorenne con biglietto/abbonamento.
CAMBIO NOMINATIVO:
ACF FIORENTINA sottolinea l’importanza di acquistare i tagliandi solo attraverso i canali ufficiali per evitare frodi o problematiche legate a rivendite non autorizzate".
