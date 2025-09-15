Fiorentina-Como: tutte le informazioni per i biglietti in vendita da domani

La vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Como è consentita esclusivamente per il settore Ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva COMO 1907 .

Necessario che ogni titolare di biglietto, esclusi gli Under 14, sia in possesso di InViola Premium Card, ad eccezione dei settori Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e Poltronissima.

Per i residenti nella Regione Toscana e per i cittadini stranieri residenti all’estero sarà possibile acquistare i biglietti dei settori locali, ad eccezione del settore Curva Ferrovia, senza obbligo di tessera presso il Fiorentina Point (contattabile anche all’indirizzo mail [email protected] )

Tariffa Intero: Tariffa senza obbligo di tessera disponibile anche online solo in Tribuna Vip , Tribuna d’Onore e Poltronissima, per gli altri settori locali attiva esclusivamente per i residenti in Toscana o per i cittadini stranieri residenti all’estero tramite il Fiorentina Point. In Curva Ferrovia disponibile soltanto dal 19/09/2025 ore 15:00. Il giorno gara sarà attiva la tariffa Intero Matchday .

Omaggio Under 14: Tariffa disponibile nel settore di Maratona Centrale, disponibile fino al 19/09/2025 ore 15:00, online e presso Fiorentina Point. Tariffa senza obbligo di tessera InViola Premium Card; è riservata a tutti i nati a partire dal 01/01/2012 e l’acquisto è consentito esclusivamente insieme ad un biglietto a tariffa Promo Generazione Viola o a tariffa Intero/Intero Matchday. Disponibile, con le medesime modalità anche per gli abbonati di Maratona Centrale inserendo il proprio numero di tessera.