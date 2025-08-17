Giovedì 21 agosto la Fiorentina disputerà la sua prima partita ufficiale di questa stagione. La squadra di Stefano Pioli affronterà nei playoff il Polissya che, per motivi di sicurezza, gioca a Presov in Slovacchia.
Polissya-Fiorentina, tutte le info per l’acquisto dei biglietti: prezzi e modalità
Come comunica la Fiorentina sui propri canali ufficiali, da oggi sono disponibili i biglietti per la partita di andata:
ACF Fiorentina comunica che, da oggi 17/08/2025 ore 12:30 e fino a Mercoledì 20/08/25 ore 10:00, saranno in vendita fino ad esaurimento disponibilità, i biglietti del settore Ospiti riservato ai tifosi della Fiorentina per la trasferta valevole per l’andata del Playoff di UEFA Conference League 2025/26, in programma alla Futbal Tatran Aréna di Prešov (Slovacchia), Giovedì 21/08/2025ore 20:00 CEST. I biglietti per il Settore Ospiti sono acquistabili al costo di € 8.50 (compresa prevendita).
Sono state rese note anche le modalità di acquisto dei biglietti in più fasi:
PRIMA FASE - PRELAZIONE ABBONATI SERIE A 2025/26—
Dalle ore 12:30 del 17/08/2025 fino alle ore 09.59 del 18/08/2025, fase dedicata ai possessori di abbonamento alla SERIE A 2025/26, con obbligo di inserimento di tessera INVIOLA PREMIUM in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.
SECONDA FASE - POSSESSORI INVIOLA PREMIUM—
Dalle ore 10.00 del 18/08/2025 fino alle ore 10.00 del 20/08/2025, fase dedicata ai possessori di INVIOLA PREMIUM, con obbligo di inserimento di tessera in corso di validità. Ogni tessera consentirà l’acquisto di un solo biglietto inserendo i dati anagrafici del possessore.
Il sistema genererà una ricevuta di pagamento che NON garantisce, di per sé, l'accesso allo Futbal Tatran Aréna di Prešov (Slovacchia).
Per poter accedere allo stadio, bisognerà presentare il biglietto ufficiale, che si riceverà per mail all’indirizzo dell’account MyFiorentina utilizzato per l’acquisto, entro il 20/08/2025 (compreso). Il mittente della mail contenente il biglietto e le informazioni utili sarà [email protected].
Per l’acquisto è necessario essere possessore della InViola Premium Card valida ed inserire in fase di compilazione i propri dati anagrafici come riportati sulla tessera.
Nuove tessere sottoscritte saranno attive dal giorno successivo all’emissione. Eventuali tessere sottoscritte da cittadini nati e/o residenti nella nazione di provenienza della squadra ospitante, oppure nella nazione dove verrà disputata la gara, non saranno attive per l’acquisto dei biglietti dei settori riservati ai tifosi della Fiorentina.
