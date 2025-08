Curva Ferrovia sold out: tutto l’entusiasmo dei tifosi per la nuova stagione

Tutto esaurito: la Fiorentina fa sapere informalmente che i posti in abbonamento in Curva Ferrovia, dove dall'inizio della scorsa stagione si è trasferito temporaneamente il nucleo più caldo del tifo viola, sono andati sold out. Sempre piena, quindi, la curva a destra della tribuna coperta, anche se rimangono dei posti singoli da vendere per le singole partite.