Abbonamenti, a breve lo stop: l’obiettivo è 13mila tessere vendute

Le tessere rimaste a disposizione non sono poi molte. Intorno ai 13 mila abbonamenti venduti la Fiorentina stopperà la vendita. Il club viola si riserverà così circa diecimila biglietti da vendere di partita in partita. Il sold out del Franchi, anche per la prossima stagione, sarà intorno ai 23mila spettatori. Lo scrive la Nazione.