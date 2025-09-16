Da Roma: “Dybala, ottimismo dopo l’infortunio. Al meglio per la Fiorentina”

Paulo Dybala si è fermato per l'ennesimo infortunio della sua carriera. Gasperini l'ha sostituito nella gara persa dalla Roma contro il Torino e ieri si parlava di uno stop abbastanza lungo, mettendolo in dubbio addirittura per la trasferta contro la Fiorentina del 5 ottobre. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'argentino dovrebbe rientrare in forma proprio per la sfida del Franchi:
Dybala torna per la Fiorentina?
Parallelamente lavorerà sodo, e ha già cominciato ieri svolgendo le prime terapie per rientrare il prima possibile. Salterà sicuramente anche la trasferta di Europa League contro il Nizza, poi la sua condizione sarà monitorata giorno dopo giorno. Perché da una prima calendarizzazione del recupero, non è stata scartata l’ipotesi di un rientro già nella sfida del 28 settembre contro l’Hellas Verona. Magari partendo dalla panchina per poi essere totalmente a disposizione per il Lilla all’Olimpico e poi con la Fiorentina al Franchi, le ultime due gare prima della nuova sosta per le nazionali
