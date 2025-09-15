Ennesimo infortunio per Dybala. Anche la Fiorentina è a rischio

La gara contro il Torino si è rivelata una vera trappola per la Roma di Gasperini. La sconfitta per 0-1 contro i granata, firmata da un gran gol di Simeone, ha pesato sull'ambiente giallorosso. Oltre a questo c'è stato l'ennesimo infortunio di Paulo Dybala. L'argentino nelle ultime stagioni è stato spesso a mezzo servizio. Contro il Torino ha accusato una lesione muscolare, come riportato dagli esami svolti oggi. Una lesione di basso grado che lo costringerà a saltare il derby di Roma, ma non solo. Secondo Sky Sport, l'ex Juventus starà fermo tra le due e le tre settimane. Potrebbe quindi non scendere in campo contro la Fiorentina. La gara è in programma per il 5 ottobre al Franchi.