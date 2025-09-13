Viola News
Fiorentina-Napoli, i numeri del Franchi: superati i 20mila spettatori

Un pubblico delle grandi occasioni come previsto al Franchi nonostante le limitazioni dello stadio
Ecco i numeri di Fiorentina-Napoli, direttamente dal botteghino. Un pubblico delle grandi occasioni come previsto al Franchi nonostante le limitazioni dello stadio in fase di ristrutturazione.

Per la prima partita stagionale tra le mura amiche, stando a quanto fa sapere la società gigliata, sono stati emessi 21.579 tagliandi, con un incasso lordo di €723.331,00.

