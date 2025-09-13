Ecco i numeri di Fiorentina-Napoli, direttamente dal botteghino. Un pubblico delle grandi occasioni come previsto al Franchi nonostante le limitazioni dello stadio in fase di ristrutturazione.
Fiorentina-Napoli, i numeri del Franchi: superati i 20mila spettatori
Un pubblico delle grandi occasioni come previsto al Franchi nonostante le limitazioni dello stadio
Per la prima partita stagionale tra le mura amiche, stando a quanto fa sapere la società gigliata, sono stati emessi 21.579 tagliandi, con un incasso lordo di €723.331,00.
