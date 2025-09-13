Viola News
Comuzzo ingenuo su Anguissa: De Bruyne non perdona su rigore, lunga review

Comuzzo ingenuo su Anguissa: De Bruyne non perdona su rigore, lunga review - immagine 1
Comuzzo in evidente difficoltà. Prima una brutta uscita palla al piede, poi trenta secondi dopo un rigore ingenuo procurato su Anguissa
Redazione VN

Partita con il botto la gara tra Fiorentina e Napoli al Franchi, con un Comuzzo in evidente difficoltà. Prima una brutta uscita palla al piede fermata da McTominay, poi trenta secondi dopo un rigore ingenuo procurato su Anguissa.

Dopo un check approfondito del Var, che stava controllando un eventuale posizione di fuorigioco sulla palla messa in mezzo e poi salvata da Gosens su Hojlund prima del fallo da rigore, De Bruyne si è presentato dal dischetto e spiazza De Gea mettendo la palla in fondo alla rete.

 

