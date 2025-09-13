Partita con il botto la gara tra Fiorentina e Napoli al Franchi, con un Comuzzo in evidente difficoltà. Prima una brutta uscita palla al piede fermata da McTominay, poi trenta secondi dopo un rigore ingenuo procurato su Anguissa.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Comuzzo ingenuo su Anguissa: De Bruyne non perdona su rigore, lunga review
news viola
Comuzzo ingenuo su Anguissa: De Bruyne non perdona su rigore, lunga review
Comuzzo in evidente difficoltà. Prima una brutta uscita palla al piede, poi trenta secondi dopo un rigore ingenuo procurato su Anguissa
Dopo un check approfondito del Var, che stava controllando un eventuale posizione di fuorigioco sulla palla messa in mezzo e poi salvata da Gosens su Hojlund prima del fallo da rigore, De Bruyne si è presentato dal dischetto e spiazza De Gea mettendo la palla in fondo alla rete.
© RIPRODUZIONE RISERVATA