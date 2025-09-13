Viola News
Sabiri lascia il ritiro, non ci sarà contro il Napoli. La nota della Fiorentina

Sabiri
Sabiri non sarà disponibile per la partita contro il Napoli
La Fiorentina stasera affronterà il Napoli allo Stadio Artemio Franchi. Sui propri canali ufficiali il club viola fa sapere che Abdelhamid Sabirinon prenderà parte alla gara a causa di motivi familiari a seguito dei quali ha dovuto lasciare il ritiro. La nota:

ACF Fiorentina informa che Sabiri ha lasciato il ritiro per motivi familiari e non sarà dunque disponibile per la partita di stasera.

