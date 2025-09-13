Fiorentina-Napoli, arbitra Zufferli: poca empatia, ma molta precisione

Luca è un arbitro abbastanza preciso, non molto empatico con i calciatori, abbastanza rigido nel far rispettare il regolamento. A livello di personalità in campo non molta però cerca sempre di farsi rispettare. Nella gestione della gara fischia poco, lascia giocare a volte anche troppo. Le sanzioni disciplinari si attestano sui 4,5 gialli, in media con lo standard e le richieste del designatore.

Visto che siamo alla terza giornata mi pare una designazione corretta sia per le due società sia per la crescita del direttore di gara. Occhio come sempre alle proteste e soprattutto a quelle plateali.