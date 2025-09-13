Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina-Napoli, arbitra Zufferli: poca empatia, ma molta precisione

news viola

Fiorentina-Napoli, arbitra Zufferli: poca empatia, ma molta precisione

Fiorentina-Napoli, arbitra Zufferli: poca empatia, ma molta precisione - immagine 1
Luca Zufferli di Udine è l'arbitro designato per Fiorentina-Napoli
Simone Pagnini

Fischia Luca Zufferli di Udine, un giovane di 35 anni alla quinta stagione in A/B e un futuro da internazionale.

Arbitro ben strutturato, gode della buona considerazione del designatore Gianluca Rocchi. Dopo aver diretto Roma-Bologna alla prima giornata sotto gli occhi del designatore, gli viene affidata una delle gare più importanti della giornata, proprio per testare ed alzare il suo livello di rendimento.

Luca è un arbitro abbastanza preciso, non molto empatico con i calciatori, abbastanza rigido nel far rispettare il regolamento. A livello di personalità in campo non molta però cerca sempre di farsi rispettare. Nella gestione della gara fischia poco, lascia giocare a volte anche troppo. Le sanzioni disciplinari si attestano sui 4,5 gialli, in media con lo standard e le richieste del designatore.

Visto che siamo alla terza giornata mi pare una designazione corretta sia per le due società sia per la crescita del direttore di gara. Occhio come sempre alle proteste e soprattutto a quelle plateali.

Leggi anche
Sabiri lascia il ritiro, non ci sarà contro il Napoli. La nota della Fiorentina
Fiorentina, i convocati anti Napoli: prima per Lamptey. La scelta su Gudmundsson

© RIPRODUZIONE RISERVATA