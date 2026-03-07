Altro che il Man United. Cecchi: “Quando Ugo Ferrante non si tagliò i capelli per la Fiorentina”

I ricordi e gli auguri di Stefano Cecchi, giornalista e scrittore

Paolo Mugnai Redattore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 11:22)

Nell’anno del centenario della Fiorentina, Violanews vi tiene compagnia con una serie di interviste con le persone che, questi cento anni di storia, li hanno scritti e continuano a scriverli. In campo, sugli spalti, coi ricordi e con il tifo. In questa nona puntata la nostra redazione ha contattato Stefano Cecchi, giornalista de La Nazione e scrittore autore di “Violitudine. Il privilegio di tifare Fiorentina” (Effequ) e con Fabio Incatasciato “La bibbia della fede viola” (Sperling & Kupfer Editore).

Un commento sulla situazione attuale della Fiorentina?

“Siamo figli di una grande disillusione perché tutti pensavamo che fosse la Fiorentina più forte dell’era Commisso e invece si è rivelata quella più traumatica. Inspiegabile come la rosa con il settimo monte ingaggi in Serie A si trovi in questa situazione. Paradossalmente domani con il Parma si gioca lo spartiacque del campionato di una squadra costruita per andare in Europa che rischia di andare in serie B”.

Il ricordo più bello?

“Purtroppo sono vecchio. Potrei dire la sera che aspettammo il ritorno della squadra da Bergamo per festeggiare la vittoria della Coppa Italia oppure il gol di Fantini che ci riportò in Serie A, ma voglio tornare a quando ero bambino, al giorno del secondo Scudetto. Vivevo a Poggio a Caiano e ricordo in strada il venditore ambulante che vendeva il disco di Narciso Parigi. La sera, poi, alla Domenica Sportiva condotta da Enzo Tortora, Ugo Ferrante si fece tagliare una ciocca di capelli in diretta tv. Ferrante aveva fatto la scommessa di non tagliarsi i capelli finché la Fiorentina fosse rimasta imbattuta, così aveva i capelli lunghissimi. Quella scena mi colpì il cuore”.

Il ricordo di Cecchi su Ferrante si collega simpaticamente con la sfida dei Frank Ilett, il tifoso del Manchester United che nell'ottobre del 2024 ha fatto voto di non tagliarsi i capelli finché i Red Devils non vinceranno cinque partite di fila. Sta ancora aspettando: è andata decisamente meglio a Ferrante...

L’augurio per il centenario?

“Dando per scontata la permanenza in Serie A – non ci voglio nemmeno pensare a quell’altra possibilità! - è banale ma naturale l’augurio di alzare un trofeo che manca da venticinque anni ovvero dalla sesta Coppa Italia. Abbiamo perso quattro finali e la Conference League, che molti ritengono un fastidio, per me invece è comunque un privilegio. Un trofeo sarebbe il modo migliore per salutare il centenario e risarcire la tifoseria per la sofferenza di questa stagione”.