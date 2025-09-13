La Fiorentina ha appena reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli allo Stadio Artemio Franchi. Stefano Pioli decide di preservare Albert Gudmundssondopo l'infortunio alla caviglia rimediato in nazionale. Convocato invece il neo acquisto Lamptey. La lista completa:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola ultime notizie Fiorentina, i convocati anti Napoli: prima per Lamptey. La scelta su Gudmundsson
news viola
Fiorentina, i convocati anti Napoli: prima per Lamptey. La scelta su Gudmundsson
I convocati della Fiorentina per la sfida contro il Napoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA