Fiorentina, i convocati anti Napoli: prima per Lamptey. La scelta su Gudmundsson

Gudmundsson
I convocati della Fiorentina per la sfida contro il Napoli
La Fiorentina ha appena reso nota la lista dei convocati per la sfida contro il Napoli allo Stadio Artemio Franchi. Stefano Pioli decide di preservare Albert Gudmundssondopo l'infortunio alla caviglia rimediato in nazionale. Convocato invece il neo acquisto Lamptey. La lista completa:

  • COMUZZO Pietro

  • CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

  • DE GEA QUINTANA David (P)

  • DZEKO Edin

  • FAGIOLI Nicolò

  • FAZZINI Jacopo

  • FORTINI Niccolò

  • GOSENS Robin Everardus

  • MOISE Kean

  • KOUADIO Eddy Nda Konan

  • LAMPTEY Tariq

  • LEZZERINI Luca (P)

  • MANDRAGORA Rolando

  • MARÍ VILLAR Pablo

  • MARTINELLI Tommaso (P)

  • NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

  • NDOUR Cher

  • PARISI Fabiano

  • PICCOLI Roberto

  • PONGRAČIĆ Marin

  • RANIERI Luca

  • RICHARDSON Michael Amir Junior

  • SABIRI Abdelhamid

  • SOHM Simon Salomon Junior

  • VITI Mattia

