Febbre viola per la prima al Franchi. Tagliandi in esaurimento, vicino il sold out

Molti tifosi si erano preoccupati per il ritardo della vendita dei biglietti di Fiorentina-Napoli. Per questo motivo, poche ore dopo l'uscita dei tagliandi, mercoledì alle 12:00, erano già stati venduti 5000 biglietti per il primo big match stagionale della squadra viola. Non era difficile immaginare, per quanto possibile, il tutto esaurito visto soprattutto l'attesa, durata più di un mese, per vedere una partita in casa della nuova Fiorentina di Stefano Pioli .

Per questo non sorprende, come fatto sapere dall'ultimo aggiornamento della società viola, che ad un giorno dall'esordio al Franchi della Fiorentina i tagliandi venduti sono intorno ai 21.000. Attualmente, avendo una capienza massima di 22.000, restano a disposizione circa 1.000 biglietti per i sostenitori viola. A Firenze la voglia di rivedere la Fiorentina è tanto e la sfida contro gli ultimi campioni d'Italia non può passare inosservata. Sabato alle 20:45 si prospetta, per quanto possibile, il tutto esaurito.