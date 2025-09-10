Febbre viola per la prima al Franchi. Già staccati 5000 tagliandi

Sono finalmente usciti i biglietti di Fiorentina-Napoli. Molti tifosi si sono preoccupati in questi giorni per il ritardo nell'uscita, ma alle 12:00 è iniziata la vendita per il primo big match stagionale della squadra viola. Non era difficile immaginare, per quanto possibile, il tutto esaurito visto soprattutto l'attesa, durata più di un mese, per vedere una partita in casa della nuova Fiorentina di Stefano Pioli.
Per questo non sorprende, come fatto sapere dalla società viola, che in pochissime ore sono andati già venduti più di 5000 tagliandi. A Firenze la voglia di rivedere la Fiorentina è tanto e la sfida contro gli ultimi campioni d'Italia non può passare inosservata. Sabato alle 20:45 si prospetta il tutto esaurito, così Piccoli e tutti i nuovi acquisti potranno iniziare ad assaporare l'atmosfera del Franchi, che pur con i lavori, rimane molto calda.
