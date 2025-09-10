Febbre viola per la prima al Franchi. Già staccati 5000 tagliandi

Sono finalmente usciti i biglietti di Fiorentina-Napoli. Molti tifosi si sono preoccupati in questi giorni per il ritardo nell'uscita, ma alle 12:00 è iniziata la vendita per il primo big match stagionale della squadra viola. Non era difficile immaginare, per quanto possibile, il tutto esaurito visto soprattutto l'attesa, durata più di un mese, per vedere una partita in casa della nuova Fiorentina di Stefano Pioli.