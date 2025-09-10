Firenze attende il super-Kean, e Pioli studia quella coppia azzurra

Anche la Nazionale piano piano, sta iniziando a godersi Moise Kean. La doppietta contro Israele, il gol all'Estonia, sono solo alcuni dei segnali che l'attaccante viola ha lanciato. La scorsa stagione lo ha rivitalizzato, dopo che alla Juventus aveva deluso. Come scrive Repubblica, Firenze gli ha dato fiducia. Ha scelto lui per guidare l'attacco, nonostante l'ultima annata di Torino, chiusa con 0 gol. Kean a Firenze si è sentito protetto, ed ha ripagato la fiducia di tutto l'ambiente. Lo ha fatto anche in estate, rifiutando le laute proposte arabe. Commisso ha staccato un assegno da 5 milioni annui, e si è concoretizzato il rinnovo.