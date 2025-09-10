Anche la Nazionale piano piano, sta iniziando a godersi Moise Kean. La doppietta contro Israele, il gol all'Estonia, sono solo alcuni dei segnali che l'attaccante viola ha lanciato. La scorsa stagione lo ha rivitalizzato, dopo che alla Juventus aveva deluso. Come scrive Repubblica, Firenze gli ha dato fiducia. Ha scelto lui per guidare l'attacco, nonostante l'ultima annata di Torino, chiusa con 0 gol. Kean a Firenze si è sentito protetto, ed ha ripagato la fiducia di tutto l'ambiente. Lo ha fatto anche in estate, rifiutando le laute proposte arabe. Commisso ha staccato un assegno da 5 milioni annui, e si è concoretizzato il rinnovo.
Firenze attende il super-Kean, e Pioli studia quella coppia azzurra
Stefano Pioli ha preso appunti sulla coppia Kean-Retegui. Nel frattempo Firenze aspetta il suo bomber
Nuove idee—
Gattuso lo ha proposto con Retegui, e la coppia ha funzionato alla grande. Movimenti, assist e gol, mentre Pioli prendeva appunti. Il suo inizio in maglia viola è stato da rivedere, con poche soddisfazioni e qualche gol sbagliato di troppo. Ma la fiducia resta intatta, e ora arriva il Napoli. Kean e la Fiorentina cercano la prima gioia in campionato, e di mezzo c'è sempre l'azzurro.
