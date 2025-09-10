Tuttosport: “Si aspetta la decisione sui biglietti. Fiorentina irritata”

Sabato la Fiorentina tornerà a giocare nella sua casa, l'Artemio Franchi. Una casa che sta generando numerose polemiche, dato che a pochi giorni dal calcio d'inizio della sfida, non sono ancora disponibili i biglietti. La gara è stata classificata come ad alto rischio dal Viminale, ed è in ballo il numero di biglietti del settore ospiti. Lo scorso anno a causa dei lavori i tagliandi disponibili erano 350. Con l'ok del Viminale la quota potrebbe alzarsi fino a 700. Come scrive Tuttosport anche la Fiorentina ed i propri tifosi attendono che inizi la vendita. Un ritardo che irrita e non poco la società viola, che spera di poter mettere a dispozione i 10mila biglietti dalla giornata di oggi.