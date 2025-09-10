Franchi, ecco i tempi per il cronoprogramma. Si aspetta Rocco Commisso?

Cronoprogramma Franchi, Commisso attende

Redazione VN 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 10:08)

Dopo l’approvazione della variante al progetto di riqualificazione del Franchi, il Comune di Firenze sta lavorando alla definizione del cronoprogramma del primo lotto dei cantieri. L’assessora allo Sport Letizia Perini ha confermato che la tabella di marcia è in fase di elaborazione e dovrebbe essere pronta entro due settimane. Il documento, molto atteso non solo dalla tifoseria ma soprattutto dalla dirigenza viola, potrebbe essere visionato direttamente dal patron Rocco Commisso, che ha annunciato il suo ritorno a Firenze entro fine settembre e che dovrebbe incontrare la sindaca Sara Funaro per un punto ufficiale sulla situazione.

L’amministrazione comunale intende chiarire con precisione quali settori dello stadio saranno coinvolti e in quali tempi, così da garantire la necessaria programmazione logistica. I lavori interesseranno in particolare la curva Fiesole e alcune aree di Maratona e Tribuna, già parzialmente toccate dai cantieri. Gli interventi includeranno la copertura di parte degli spalti, l’installazione di dispositivi antisismici sull’anello strutturale, rinforzi ai pilastri ammalorati, la riprofilatura della Maratona con impermeabilizzazione e nuove sedute, oltre al restauro della Tribuna principale.

Sul tema si registra anche la pressione delle opposizioni in consiglio comunale, che chiedono chiarezza su tempi, fasi e impatti concreti dei lavori. L’obiettivo dichiarato dal Comune resta quello di non ridurre la capienza del Franchi e di garantire la piena continuità delle gare casalinghe, evitando trasferimenti che comporterebbero costi e disagi. Per riuscirci sarà necessaria una pianificazione dettagliata, ed è proprio questo il compito che Palazzo Vecchio intende completare nelle prossime due settimane. Lo scrive la Nazione.