Krol: “Che ricordi al Franchi. Antognoni? Amico, ma non in campo!”

Lo storico giocatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Radio Bruno.

Redazione VN 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 20:04)

Rudolf Jozef Krol, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole.

"Napoli? Resta sempre nel mio cuore. Ricordo che arrivai dal Canada al Napoli, e rimasi subito impressionato. Non era facile tornare nel calcio europeo dopo il Canada, ma sentire 80.000 spettatori che gridano il tuo nome sicuramente ti motiva. Adesso, il Napoli è una delle squadre più forti di Italia, di un campionato come la Serie A, e questo non può che farmi piacere".

Sulla Serie A e sul Napoli — "Conte fa veramente un bel lavoro, non era facile vincere uno scudetto appena arrivato, dopo tutto il lavoro fatto in precedenza da Spalletti negli scorsi anni. Ciò dimostra che l'allenatore conta, eccome se conta. I nuovi acquisti del Napoli? Beukema è un gran difensore, ma Napoli non è Bologna ed è più esigente. Ma può sicuramente ancora crescere nelle qualità con Conte. Lang, invece, non è Kvaratskhelia, ma può fare molto bene".

Sui ricordi al Franchi e su Antognoni — "La Fiorentina l'ho seguita già l'anno scorso. È sicuramente una buona squadra. Dei miei ricordi del Franchi? Con il mio amico Antognoni ricordo delle grandi partite. Aveva una grande eleganza e questo mi piace molto nel calcio. In campo però non eravamo amici (scherza n.d.r.)".