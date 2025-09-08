Bucchioni: “Serve equilibrio col Napoli. E nel mezzo ecco chi metterei”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni ha parlato su Radio Bruno della Fiorentina e del prossimo impegno con il Napoli . Le sue parole.

"Non vorrei una Fiorentina rinunciataria contro il Napoli. La formazione messa in campo a Torino, però, contro i partenopei non la puoi schierare. Bisogna equilibrare di più la squadra: o giochi col 3-5-2 e Piccoli-Kean davanti, oppure con Gudmundsson-Kean. A centrocampo insieme a Fagioli ci devono essere poi Mandragora e Sohm. Non puoi ostacolare sennò i tantissimi giocatori di qualità che ha in mezzo il Napoli".

Su Sohm, e sul centrocampo da schierare con il Napoli

"A Sohm gli manca solo un po' di continuità, cosa che gli mancava anche a Parma. Per il resto, è un giocatore che dà tanto in termini di gamba e forza. A centrocampo, comunque, ci son tante risorse per mischiare le carte. Adesso, comunque, mi sembrerebbe strano che giocasse subito Nicolussi Caviglia. Nei meccanismi del centrocampo, secondo me, devono essere schierati quelli che hanno giocato di più insieme, e Fagioli lo metterei su Lobotka ad esempio contro il Napoli. Gli altri due a centrocampo, per me, devono essere Mandragora e Sohm".