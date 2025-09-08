Il parere dell'ex portiere gigliato.

Redazione VN 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 18:46)

L'ex portiere della Fiorentina Emiliano Viviano è intervenuto su Radio Bruno. Ecco la sua opinione sui gigliati e su alcuni temi legati ai viola.

"Kean gioca meglio da solo, perché attacca la profondità e vuole sempre fare "la guerra" con i difensori avversari. Detto ciò, con Gudmundsson non si è trovato benissimo sinora non per colpa sua, ma semmai per le prestazioni non sempre impressionanti dell'islandese. Detto ciò, anche contro il Torino ho visto il Kean di sempre, non mi preoccuperei troppo quindi. La condizione fisica dei viola? Ho visto una squadra un po' lenta. C'è da dire che le richieste di Pioli sono diverse, però a mio avviso resta una squadra forte la Fiorentina".

Sulla preparazione pre-campionato — "Conte e Gasperini partono non sempre al top perché d'estate spingono molto in allenamento, non so invece Pioli. Se la Fiorentina fosse stata pronta da subito, comunque, sarebbe stato un problema secondo me, dato che le energie vanno gestite se si vuole giocare 50 e più partite in stagione".

Sulla filosofia di gioco dei viola — "Vorrei vedere una squadra che gioca sempre allo stesso modo contro chiunque, con la stessa filosofia di gioco, come era l'Atalanta ad esempio. Oggi è il momento di continuare la costruzione e di essere fiduciosi, anche perché potremmo essere tranquillamente a 6 punti in classifica se non fosse stato per certi episodi, vedi la papera di De Gea col Cagliari, o gli errori arbitrali contro il Torino".

Sul Napoli, su Fagioli e su Nicolussi Caviglia — "Con il Napoli bisognerà cercare di stare equilibrati, perché loro possono colpirti in qualsiasi momento. I viola comunque hanno le qualità per mettere in difficoltà i partenopei. Centrocampo? Giocherei a 3 contro il Napoli. Fagioli? Lo vedo più offensivo, e lo vorrei vedere più avanti. Nicolussi Caviglia, invece, mi piace tanto, e ci darà una grande mano anche sulle palle inattive".