Brovarone: “Nicolussi Caviglia titolare? No, vi spiego. Ed i viola hanno tutto”

"Kean con Gudmundsson l'anno scorso non si è trovato benissimo in campo. Per caratteristiche fisiche e di entusiasmo, Kean ha il desiderio di voler sempre "spaccare tutto" ed esser protagonista da solista. In nazionale, invece, Retegui è un giocatore sereno ed eccezionale, un vero falco dell'area di rigore. È complementare proprio con Kean".

" Contro il Napoli non mi schiererei a 2 a centrocampo . I partenopei fisicamente sono tostissimi e bisognerà essere all'altezza nella condizione atletica. Nicolussi Caviglia titolare? Se lo metti, Fagioli potrebbe risentirne a livello psicologico, anche perché deve ancora trovare la sua sistemazione precisa in campo . Eviterei di mettere titolare, quindi, Nicolussi Caviglia".

Su Pioli, sulla società e sulla squadra

"Pioli crede fermamente nella difesa a 3, ed è giusto andare nella direzione studiata. Società? È strutturata ed ha tutto per fare bene. Si cerca sempre il bene del club, i conti sono a posto, il centro sportivo è stato fatto e le giovanili sono valorizzate. C'è tutto. La Fiorentina anche, come squadra, ha tutto. Mancano giusto due nomi e basta in questa squadra a mio avviso: un difensore di spessore ed un grande nome a centrocampo".