Cecchi: “Centrocampo a 2 con il Napoli? Che paura! Ho capito una cosa su Kean”

Stefano Cecchi, noto giornalista e tifoso viola, è intervenuto al "Pranzo con il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina di Stefano Pioli:
Cecchi commenta il momento della Fiorentina di Pioli
Ben venga la sosta. Il mercato ha portato un giocatore che può cambiare la Fiorentina: Nicolussi Caviglia. Fagioli non è un regista, con l'ex Venezia potremmo vedere più visione in mezzo al campo. Quest'idea ambiziosa dell'attacco a tre non ruota se non ruota anche il centrocampo. Con il Napoli lo vorrei subito in campo con un centrocampo a 3. Affrontare il Napoli con un centrocampo a 2 mi spaventa un sacco. La gara contro il Napoli? La temo tanto, loro sono la squadra più forte del campionato. Siccome la Fiorentina è partita un po' asmatica, deve crescere e incontra il peggiore avversario. Perdere ora porta il rischio di far incrinare parte della tifoseria. E questo mi dispiacerebbe. La luce che arriva da questo week-end è Moise Kean. Con l'Italia ha fatto cose da campione. L'anno scorso era "torrenziale", temevo che mettergli accanto un compagno potesse limitarlo. Invece, in Nazionale, abbiamo visto che si esaltato anche con Retegui. La paura di Kean "Prima donna" è stata frantumata. Piccoli? Sì, è simile a Kean. Ma a Torino ha fatto "il Retegui". Gumundsson out, chi al suo posto? A me piace moltissimo Albert, un attaccante anarchico. L'uomo adatto per un 3-5-2, non per farlo giocare dietro 2 punti. Adoro Fazzini, ma non può giocare con Fagioli e Nicolussi Caviglia. Jacopo con il Napoli rischi tanto, ma con squadre più abbordabili una mezz'ala più trequartista è possibile. Variare modulo? E' importante, ma credo che la stagione della Fiorentina dipenderà da Nicolussi Caviglia e Fagioli. Dovessero crescere e confermarsi, la Fiorentina può volare. Viceversa, qualche problema a fare gioco puoi averlo.
