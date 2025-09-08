L'ex attaccante della Fiorentina, Roberto Pruzzo, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha parlato di diversi temi legati ai viola, partendo da Kean. Le sue parole:
Pruzzo: “Kean ha dimostrato di poter giocare in coppia. Su Gudmundsson…”
Le parole dell'ex viola, Roberto Pruzzo, sul ruolo in attacco di Moise Kean e l'inizio di stagione di Gudmundsson
La coppia Retegui-Kean è la nota più lieta dell'Italia l'altra sera. Si sono mossi bene. Sul doppio centravanti ci vado sempre con i piedi di piombo, ma hanno dimostrato di poter giocare molto bene insieme. Il viola ha fatto capire di poter giocare in tandem, credo che sia un'ottima indicazione per la Fiorentina.
Su Gudmundsson—
Credo che Pioli stia provando a trovargli il giusto ruolo. Non è semplice trovare meccanismi e intesa. Deve sentire la fiducia. Lui ha tutto per fare bene.
