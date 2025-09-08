Viola News
Borja Valero: “Ecco come giocherà Nicolussi. E con il Napoli, Pioli può fare bene”

L'opinione di Borja Valero
Borja Valero, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole durante il "A Pranzo con Il Pentasport":

Nicolussi Caviglia, come si va a inserire nella Fiorentina? Porta più opzioni a Pioli per impostare il centrocampo. Può giocare a 2, visto che sa gestire bene il pallone e difende bene. Ma credo che servirà più a 3, visto che mancava il regista in mezzo al campo. Così libererà Fagioli, che a me piace più avanti. Avere tante scelte e più giocatori è sicuramente una cosa positiva, sopratutto quando giocherai tante partite. La gara con il Napoli? La Fiorentina l'anno scorso vinse molte gara con i big e per come gioca la squadra, hai più possibilità di fare bene contro una squadra come quella di Conte. Aspettare e attaccare in contropiede può essere decisiva. Il clima nello spogliatoio? Non c'è bisogno di caricarsi, ci pensa già la partita. Devi provare a stare tranquillo, analizzare le cose con serenità e non seguire troppo le emozioni. Moise Kean? Il gol in Nazionale l'ho aiuterà, sicuramente gli darà più fiducia. Sarà importante il primo giorno quando si sbloccherà con la maglia viola.

