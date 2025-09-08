Malusci: “Fiorentina, ora i tre punti. Ecco cosa serve con il Napoli”

Viola News
Le parole dell'ex calciatore della Fiorentina, Alberto Malusci, in vista della sfida di sabato sera contro il Napoli
Alberto Malusci, ex difensore della Fiorentina, ha commentato il momento della squadra di Stefano Pioli. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Bruno:

Con il Napoli va preparata bene, soprattutto a centrocampo, che fino ad ora sta facendo un po' di fatica. Stefano sta preparando qualcosa di importante in quella zona. Sono sicuro che faremo una bella gara. Questa Fiorentina mi piace, ci può dare delle grandi soddisfazioni. Ora però servono i tre punti. I giocatori più importanti ora devono iniziare a dare qualcosa in più. Mi riferisco a Gudmundsson e Kean, sperando che la nazionale gli abbia fatto bene. Come mi immagino il centrocampo? Sohm, Mandragora e uno tra Nicolussi Caviglia e Fagioli. Davanti, a mio parere, siamo messi meglio del Napoli. I nostri attaccanti mi piacciono di più.

