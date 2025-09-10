Gazzetta su Gudmundsson: “Difficile che sia al top per la sfida col Napoli”

La diagnosi mette apprensione, ma al Viola Park c'è fiducia. Albert Gudmundsson è rientrato . La parentesi con l'Islanda lo ha restituito malconcio al tecnico Stefano Pioli che avrebbe bisogno della sua qualità e delle sue giocate per la super sfida di sabato sera, il ritorno al Franchi, chiuso per lavori, dopo quattro mesi contro i campioni d'Italia del Napoli.

Gud, post distorsione, è stato controllato dallo staff sanitario viola e gli esami strumentali hanno determinato questa diagnosi: «sollecitazione a carico del legamento peroneo/astragalico anteriore. Il calciatore ha iniziato il percorso riabilitativo e le condizioni saranno valutate nei prossimi giorni».