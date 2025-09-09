Gazzetta: “Gudmundsson e la logica del non rischiare. La Fiorentina farà così”

Le condizioni di Gudmundssonsono incerte causa un infortunio che lo ha costretto a uscire, dopo aver segnato, durante Islanda-Azerbaigian e a tornare in anticipo a Firenze.
La Gazzetta dello Sport si sofferma su Albert Gudmundsson
La sua presenza rimane in dubbio per la sfida al Napoli e non perché sia qualcosa di grave, ma perché se la logica di non rischiare è stata valida in Nazionale, lo è anche ora nel club.
Oggi sarà la giornata decisiva per sapere qualcosa in più sulle condizioni della sua caviglia perché verrà visitato e poi sottoposto ad accertamenti, se si rendessero necessari. Ieri il calciatore è rientrato dall'Islanda nel tardo pomeriggio e qualsiasi comunicazione è stata rimandata a oggi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
