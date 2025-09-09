Gazzetta: “Gudmundsson e la logica del non rischiare. La Fiorentina farà così”

Viola News
La Gazzetta dello Sport si sofferma su Albert Gudmundsson
Le condizioni di Gudmundssonsono incerte causa un infortunio che lo ha costretto a uscire, dopo aver segnato, durante Islanda-Azerbaigian e a tornare in anticipo a Firenze.

La sua presenza rimane in dubbio per la sfida al Napoli e non perché sia qualcosa di grave, ma perché se la logica di non rischiare è stata valida in Nazionale, lo è anche ora nel club.

Oggi sarà la giornata decisiva per sapere qualcosa in più sulle condizioni della sua caviglia perché verrà visitato e poi sottoposto ad accertamenti, se si rendessero necessari. Ieri il calciatore è rientrato dall'Islanda nel tardo pomeriggio e qualsiasi comunicazione è stata rimandata a oggi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. 

