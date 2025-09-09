Nazione su Gudmundsson: “Attesa, forse sarà convocato. Altrimenti Pioli…”

La società e lo staff tecnico non hanno alcuna intenzione di forzare i tempi: Gudmundsson tornerà in campo solo se recuperato completamente. Grazie alle strutture del Viola Park, un suo inserimento in lista convocati non è da escludere, anche solo per partire dalla panchina. Tuttavia, Pioli e lo staff medico valuteranno nei prossimi giorni, evitando rischi inutili. Parallelamente si lavora a un “piano B” per non farsi trovare impreparati in caso di assenza del numero 10.

Il candidato principale a sostituirlo è Jacopo Fazzini, che durante la sosta ha mostrato crescita fisica e tecnica. Già protagonista di buoni spezzoni in campionato e autore di una prova brillante in amichevole, l’ex Empoli spera di convincere Pioli a dargli fiducia dall’inizio. La sua eventuale presenza dipenderà dal tipo di partita che il tecnico vorrà impostare: un centrocampo più robusto o un trequartista di qualità. L’incertezza rimane, ma Fazzini è pronto a cogliere l’occasione. Lo scrive la Nazione.