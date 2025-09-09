La Fiorentina attende oggi il report medico ufficiale sulle condizioni di Albert Gudmundsson, dopo gli accertamenti effettuati al Viola Park. Lo staff medico resta moderatamente ottimista: la distorsione alla caviglia sembra di lieve entità, come già evidenziato dalla nazionale islandese. La grande incognita riguarda la sua disponibilità per la sfida di sabato sera contro il Napoli, mentre la squadra inizia a ritrovare anche i giocatori rientrati dagli impegni internazionali.
Nazione su Gudmundsson: “Attesa, forse sarà convocato. Altrimenti Pioli…”
La società e lo staff tecnico non hanno alcuna intenzione di forzare i tempi: Gudmundsson tornerà in campo solo se recuperato completamente. Grazie alle strutture del Viola Park, un suo inserimento in lista convocati non è da escludere, anche solo per partire dalla panchina. Tuttavia, Pioli e lo staff medico valuteranno nei prossimi giorni, evitando rischi inutili. Parallelamente si lavora a un “piano B” per non farsi trovare impreparati in caso di assenza del numero 10.
Il candidato principale a sostituirlo è Jacopo Fazzini, che durante la sosta ha mostrato crescita fisica e tecnica. Già protagonista di buoni spezzoni in campionato e autore di una prova brillante in amichevole, l’ex Empoli spera di convincere Pioli a dargli fiducia dall’inizio. La sua eventuale presenza dipenderà dal tipo di partita che il tecnico vorrà impostare: un centrocampo più robusto o un trequartista di qualità. L’incertezza rimane, ma Fazzini è pronto a cogliere l’occasione. Lo scrive la Nazione.
