Grassia: “Gudmundsson nella ripresa col Napoli. Sohm? Gioca con il freno a mano”

Il parere del giornalista su alcune tematiche legate ai gigliati di Stefano Pioli.

Redazione VN 8 settembre - 20:22

Il giornalista Filippo Grassia ha parlato oggi su Radio Bruno. Ecco le sue parole sulla Fiorentina e su alcuni giocatori viola.

"Napoli? Non ci poteva essere avversario più ostico al ritorno del campionato. Credo che Pioli, comunque, metterà 3 centrocampisti, certo è che se dovesse giocare Hojlund i 3 dietro dovranno giocare una partita perfetta, come anche i centrocampisti per evitare le incursioni avversarie. Affrontare i partenopei, comunque, troppo sbilanciati davanti con Gudmundsson, Piccoli e Kean, sarebbe troppo spregiudicato. Meglio mettere 3 a centrocampo. La Fiorentina può comunque impensierire i partenopei a mio avviso".

Gudmundsson ed il centrocampo viola — "Gudmundsson? Credo che potrà entrare in campo nella ripresa, anche perché è abile nel ribaltare l'azione e ad accendersi repentinamente. A centrocampo, invece, sono curioso di vedere se Pioli schiererà Nicolussi Caviglia o se lo terrà per il secondo tempo. Sohm? Gioca un po' con il freno a mano tirato, come se avesse il timore di perdere gli spazi. Quando ha il pallone tra i piedi, invece, deve puntare la porta avversaria come ha sempre fatto".

Come accendere Kean e le qualità di Piccoli — "Kean ha allungato la squadra ma, come successo a Cagliari, manca un po' l'uomo che verticalizza. Si tratta quindi di trovare il giocatore che lo veda e lo serva correttamente. Piccoli? Secondo me può dare molte soddisfazioni ai gigliati, è un grande acquisto".

Le competitor del Napoli — "Il Napoli comincerà la sua avventura in Champions League ed avrà molte partite ostiche. Il carico degli allenamenti sarà minore quindi rispetto all'anno scorso. La Juventus come squadra fa paura, ma manca un po' a centrocampo. Dietro il Napoli vedo l'Inter ed i bianconeri comunque, ed il Milan subito dietro. L'Atalanta, invece, paga la partenza di Retegui, anche se Percassi pare che abbia sistemato in positivo il rapporto con Lookman".