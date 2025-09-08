Edin Dzeko ha scritto un’altra pagina importante della sua carriera entrando nell’élite dei bomber europei nelle qualificazioni mondiali. Con la doppietta realizzata contro San Marino, l’attaccante della Fiorentina ha raggiunto quota 28 reti, piazzandosi al terzo posto all-time dietro aLewandowski (31) e Cristiano Ronaldo (38). Un traguardo che conferma la longevità e l’impatto del centravanti bosniaco, accolto al Viola Park come rinforzo d’esperienza e carisma.
Corriere dello Sport
Edin Dzeko dietro a Ronaldo e Lewandowski. CorSport: “E Pioli applaude”
Le due reti non sono arrivate ininfluenti: al momento del primo gol, la Bosnia conduceva solo 1-0 e la partita era ancora aperta. Con un uno-due fulmineo, Dzeko ha spianato la strada ai compagni e reso agevole un successo poi dilagante. Il bomber ha sottolineato l’importanza di quella svolta, capace di dare serenità e slancio alla squadra, che ha chiuso in crescendo. Da segnalare anche il debutto in Nazionale di Kospo, altro volto viola, entrato negli ultimi quindici minuti.
Ora però l’attenzione si sposta già sul prossimo impegno: la sfida con l’Austria a Zenica, decisiva per le qualificazioni al Mondiale nordamericano. La Bosnia arriva con un percorso netto (quattro vittorie su quattro), ma si gioca molto contro una rivale diretta. Dzeko, con 142 presenze e 70 gol, rappresenta la certezza a cui affidarsi: un gol ogni due partite in Nazionale, numeri che lo confermano come guida tecnica ed emotiva della sua squadra e che rendono la Fiorentina orgogliosa di averlo in rosa. Lo scrive il Corriere dello Sport.
