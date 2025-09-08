Edin Dzeko dietro a Ronaldo e Lewandowski. CorSport: “E Pioli applaude”

Edin Dzeko ha scritto un’altra pagina importante della sua carriera entrando nell’élite dei bomber europei nelle qualificazioni mondiali. Con la doppietta realizzata contro San Marino, l’attaccante della Fiorentina ha raggiunto quota 28 reti, piazzandosi al terzo posto all-time dietro a Lewandowski (31) e Cristiano Ronaldo (38). Un traguardo che conferma la longevità e l’impatto del centravanti bosniaco, accolto al Viola Park come rinforzo d’esperienza e carisma.

Le due reti non sono arrivate ininfluenti: al momento del primo gol, la Bosnia conduceva solo 1-0 e la partita era ancora aperta. Con un uno-due fulmineo, Dzeko ha spianato la strada ai compagni e reso agevole un successo poi dilagante. Il bomber ha sottolineato l’importanza di quella svolta, capace di dare serenità e slancio alla squadra, che ha chiuso in crescendo. Da segnalare anche il debutto in Nazionale di Kospo, altro volto viola, entrato negli ultimi quindici minuti.