Conte perde Rrahmani, ma ha già il sostituto. Sarà esordio con la Fiorentina

Sabato al Franchi il Napoli potrebbe schierare Sam Beukema al centro della difesa, sostituendo Rrahmani fermato da un problema muscolare. Per il difensore olandese, acquistato dal Bologna a luglio per una cifra importante, sarà il debutto in Serie A con la nuova squadra dopo aver saltato le prime due partite.
Beukema, 26 anni, rappresenta uno degli investimenti più significativi del mercato estivo del Napoli, secondo solo a Hojlund e più caro di Lucca. La sua voglia di esordire è evidente e il match contro la Fiorentina sarà l’occasione giusta per testare il suo impatto nel campionato italiano.
Il Napoli potrebbe schierare al centro della difesa la coppia Beukema-Buongiorno, già collaudata negli allenamenti congiunti. Questo tandem sarà uno dei punti chiave da osservare per la Fiorentina, che dovrà affrontare una squadra con nuova linfa nella retroguardia e con motivazioni alte in un avvio di stagione già intenso. Lo scrive il Corriere dello Sport.
