CorFio: “Primo strappo per il ‘ciclista’ Pioli. Tutte le insidie per la Fiorentina”

Da amante del ciclismo, Stefano Pioli potrebbe descrivere le prossime partite della Fiorentina come il “primo strappo della stagione”: un tratto impegnativo, pieno di insidie, dove il fiato e la concentrazione saranno messi a dura prova.

Con il campionato in ripresa, tecnico e squadra sfruttano gli ultimi giorni di preparazione estiva prima di un periodo intenso: cinque partite in tre settimane, tra campionato e coppe, fondamentali per capire se la strada intrapresa in estate è quella giusta o se servono correttivi. Quattro di questi incontri si giocheranno in casa, al Franchi, limitato dai lavori di ristrutturazione ma comunque capace di essere un valore aggiunto, soprattutto contro le big.