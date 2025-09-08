CorFio: “Primo strappo per il ‘ciclista’ Pioli. Tutte le insidie per la Fiorentina”

Da amante del ciclismo, Stefano Pioli potrebbe descrivere le prossime partite della Fiorentina come il “primo strappo della stagione”: un tratto impegnativo, pieno di insidie, dove il fiato e la concentrazione saranno messi a dura prova.
Con il campionato in ripresa, tecnico e squadra sfruttano gli ultimi giorni di preparazione estiva prima di un periodo intenso: cinque partite in tre settimane, tra campionato e coppe, fondamentali per capire se la strada intrapresa in estate è quella giusta o se servono correttivi. Quattro di questi incontri si giocheranno in casa, al Franchi, limitato dai lavori di ristrutturazione ma comunque capace di essere un valore aggiunto, soprattutto contro le big.
L’esordio nel girone unico di Conference League segna un ritorno sui banchi di scuola per la squadra, in un anno speciale come quello del centenario. Pioli chiederà ai suoi di assimilare in fretta concetti che vanno oltre il modulo e la disposizione in campo, puntando a plasmare atteggiamenti concreti già dagli allenamenti post-nazionali.
Il calendario propone sfide stimolanti: subito sabato sera la Fiorentina affronterà il Napoli campione d’Italia di Conte, già in testa alla classifica, in un match dal coefficiente di difficoltà altissimo. Una settimana dopo, toccherà a Fabregas e compagni cercare il bis contro la stessa squadra al Campo di Marte, mentre l’unica trasferta della prima fase sarà il derby toscano contro il Pisa, all’Arena Garibaldi, a distanza di 35 anni dall’ultima sfida in serie A.
Chiusa la prima gara di Conference contro i cechi del Sigma Olomuc, giovedì 2 ottobre arriverà la Roma di Gasperini, concludendo un ciclo di partite che dirà molto sulla resistenza della Fiorentina, prima di ripartire, dopo la sosta di metà ottobre, con trasferte impegnative a Milano contro il Milan e in Austria contro il Rapid Vienna. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
