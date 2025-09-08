Non solo sport e calcio. Robin Gosens ha parlato con il cuore in mano, mostrando tutto il suo amore per Firenze e per la vita. Al Corriere Fiorentino, il tedesco si è riconfermatoessere un giocatore di un altro livello:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gosens con il cuore in mano: “A Firenze ho ritrovato il sorriso perso a Berlino”
Corriere Fiorentino
Gosens con il cuore in mano: “A Firenze ho ritrovato il sorriso perso a Berlino”
Gosens racconta cosa significa per lui Firenze
FIRENZE COME CASA?
Non saprei spiegare, semplicemente c’è stato feeling fin da subito. Tra me e la città, ma anche tra la mia famiglia e la città. Mia moglie Rabea e i miei figli Levi e Lio qui hanno ritrovato il sorriso che avevano perso a Berlino. E questo mi basta per essere sereno. Le faccio un esempio semplice: adoriamo prendere le nostre bici e pedalare verso il Piazzale, oppure godersi i lungarni. Evitiamo l’auto per scelta perché altrimenti tra turisti e Ztl diventerei matto, ma la sensazione di relax che ci dà guardare il Duomo da lontano o le altre meraviglie della città, è impagabile.
UN ABITUDINE?
I tatuaggi. L’ultimo è qui, sul braccio. È il volto di mio figlio piccolo Lio. Qui dietro (al braccio, ndr ) c’è suo fratello Levi: stanno bene insieme. Di tatuaggi ora ne ho sette. A me piacciono.
IL PODCAST?
Sto pensando di tradurre in italiano il mio podcast, secondo lei funzionerebbe?». Pc portatile, cuffie, microfono professionale (rigorosamente di marca tedesca), stick per il telefono. Robin Gosens, dottore in psicologia nonché leader dello spogliatoio viola, entra nella sala delle interviste come se fosse un reporter professionista: «Questa ormai è la mia stanza, al Viola Park la chiamiamo “sala Gosens”. Dopo gli allenamenti vengo e registro “Come stai?”, il mio podcast sulla salute mentale. Ogni puntata ha dai 50 ai 100 mila download, attraverso ChartGpt sto pensando anche di tradurle anche in italiano: penso potrebbe diventare uno strumento utile per gli atleti e le persone comuni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA