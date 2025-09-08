Viola News
Gosens: “Pioli e la Fingerspitzengefühl. Potevo tornare a Bergamo ma Commisso…”

Gosens si sofferma su qualche retroscena di mercato
Redazione VN

Tra mercato e retroscena, Robin Gosens ha parlato anche di quello che nasconde la sessione di calciomercato.L'interesse dell'Atalantaera reale, ma è stato Rocco Commisso a opporsi. Ecco le sue parole al Corriere Fiorentino:

RITORNO A BERGAMO?

È verissimo. Mi hanno chiamato e fatto sapere dell’interesse. Non nego di averci pensato perché Firenze per me ormai è casa, ma anche Bergamo lo è. All’Atalanta ho passato anni bellissimi e alla città mi lega il periodo tremendo del Covid: è un rapporto che va oltre lo sport e che rimarrà per sempre. Proprio per questi sentimenti contrastanti ho detto subito che avrei lasciato carta bianca ai club. E quando la Fiorentina mi ha detto “no chance” di andar via sono stato felicissimo di rimanere. E orgoglioso della fiducia del presidente Commisso e di tutto il club. In viola mi sento importante e ora voglio soltanto ripagare la fiducia.

PIOLI?

Del mister mi ha stupito la facilità con cui riesce ad avere feeling coi giocatori. A volte al campo arriva gente arrabbiata, che ha in testa il mercato o che sbaglia cose semplici in allenamento. Lui però riesce a usare le parole giuste nel momento giusto. Sempre. In Germania la chiamano Fingerspitzengefühl (avere tatto, empatia con le persone, ndr), è una dote non comune che ti fa creare feeling con chi ti sta accanto e frutto della sua enorme esperienza che lo ha portato a vincere il campionato e ad allenare super campioni come Ronaldo.

