FOTO – Pioli e la Fiorentina camaleontica. Al Viola Park si studiano tre moduli

Lavori in corso al Viola Park. Stefano Pioli, in questi giorni, sta provando tre diversi moduli da impiegare in base agli avversari

"Finito il mercato Stefano Pioli è pronto a lanciare una Fiorentina camaleontica, piena di tanti principi di gioco in fase di possesso e non possesso ma non ancorata a un unico sistema fisso". Inizia così il pezzo di analisi di La Repubblica, sui possibili sistemi di gioco che il tecnico viola impiegherà dopo la sosta. Le uniche cose certe saranno la difesa a tre e i due esterni larghi a centrocampo, per il resto i moduli cambieranno in base agli avversari.

Pioli sta provando tre moduli — Al Viola Park in queste settimane sono in corso le prove di tre moduli: il primo vede la coesistenza di un trequartista e due punte. Il 3-4-1-2, che prevede Gudmundsson o Fazzini, alle spalle di Kean e Piccoli, con Dzeko pronto a subentrare. In pratica, la squadra vista a Torino, con in mezzo le coppie formate da Mandragora-Sohm e Fagioli-Nicolussi Caviglia. Sugli esterni le certezze Dodo e Gosens (Lamptey, Fortinini e Parisi le alternative) e con il trittico difensivo davanti a De Gea composto da Comuzzo, Pongracic e Ranieri, con Kouadio, Marì e Viti rispettivi rincalzi. Questo modulo verrà impiegato con le squadre che difendono basse e in partite bloccate in cui ricorrere alla verticalizzazione per le due punte. L'equilibrio a centrocampo è ancora tutto da trovare ma i tre attaccanti e una vocazione offensiva della sua Fiorentina stuzzicano Pioli.

Il secondo modulo — Il secondo sistema di gioco è stato impiegato nelle gare con Polissya e Cagliari: un modulo più conservativo il 3-4-2-1. L'abbandono di una punta e l'aggiunta di un trequartista insieme a Gudmundsson, da scegliere tra Fazzini, Dzeko, Ndour o addirittura Sohm. Un modulo pensato per le squadre che tengono la linea dei difensori molto alta, utile per non dare punti di riferimento agli avversari e sfruttare gli inserimenti dei centrocampisti.

Il terzo modulo — L'ultimo sistema di gioco provato da Pioli è il più classico: il 3-5-2. Un modulo che vede un attaccante in meno e un centrocampista puro in più. Per caratteristiche toccherebbe a Nicolussi Caviglia il ruolo di vertice basso, con Mandragora e Fagioli mezzali di regia. Davanti i ballottaggi sarebbero tanti: Gudmundsson, Dzeko e Fazzini per una maglia, Kean e Piccoli per l’altra. Un sistema di gioco perfetto per avversari forti nel mezzo, proprio come il Napoli che i viola affronteranno sabato.