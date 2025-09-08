Viola News
Gosens: “Torino? Ero deluso. Non c’era il fallo di Ranieri”. Poi scherza su Kean

Gosens: “Torino? Ero deluso. Non c’era il fallo di Ranieri”. Poi scherza su Kean - immagine 1
Gosens torna a parlare di Torino-Fiorentina
Redazione VN

Robin Gosensha commentato anche l'inizio di campionato della sua Fiorentina. Due pareggi con Cagliari e Torino che non hanno lasciato contenti nessuno. Al Corriere Fiorentino, s'è soffermato sul pari dell'ultima giornata di campionato ma non solo:

IL PAREGGIO CONTRO IL TORINO?

Fa parte del mio modo di essere, non ce l’avevo con nessuno. La mattina della partita mi sentivo di poter vincere e non esserci riusciti mi ha deluso anche perché era la domenica prima della pausa e portare a casa i 3 punti ci avrebbe aiutato a prendere entusiasmo e credere ancora di più in noi stessi. In generale comunque pretendo sempre il massimo da me stesso e dalla mia squadra. Come dicevo, gli obiettivi che ci poniamo ogni giorno aiutano a crescere.

L'EPISODIO CON KEAN?

Ah sì, me lo ridarà il gol (ride, ndr). Purtroppo quella è stata una palla strana, non credo neanche ci fosse il fallo di Ranieri su Biraghi. Avevo praticamente segnato ma Moise è intervenuto e la palla è uscita. Capita. Restiamo comunque fratelli.

RUOLO?

È vero che le mie caratteristiche sono da esterno sinistro nella linea a 5 di centrocampo, ma con la Fiorentina ho dimostrato di poter fare tranquillamente il terzino. Non scordiamoci che con il 4-2-3-1 lo scorso anno abbiamo fatto 8 vittorie di fila.

