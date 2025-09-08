Ernesto Poesio, sulle pagine del Corriere Fiorentino, si è soffermato sulla possibile Fiorentina che affronterà il Napoli a Firenze. Pioli cerca equilibrio e per farlo, possibile cambio in mezzo al campo? Ecco le sue parole:
Poesio: "Con il Napoli rinforzare il centrocampo togliendo un attaccante?"
Servirà tempo, ma questo non significa che i viola non siano chiamati a dare segnali di crescita. Il nodo principale da sciogliere, almeno per il momento, resta quello del centrocampo. Schierato a tre con il regista basso oppure a due in linea: la scelta spetterà prima di tutto a Pioli che ha utilizzato le prime uscite stagionali per provare soluzioni diverse e mettere alla prova i giocatori. L’arrivo in chiusura di mercato di Nicolussi Caviglia sembra andare nella direzione della prima ipotesi con la possibilità anche di liberare un po’ la tecnica di Fagioli. Vedremo. Di sicuro in questo senso la gara con il Napoli è la più difficile che il calendario potesse proporre. A Firenze i campioni d’Italia metteranno sul piatto il miglior centrocampo della serie A. Tecnico, potente, decisivo sia in fase difensiva che realizzativa. Una specie di muro che metterà a dura prova quello viola che non fa certo della prestanza fisica il suo punto di forza. Rinforzare il pacchetto centrale, magari rinunciando a un elemento offensivo potrebbe essere una delle soluzioni da valutare. Pioli che lavora sul lungo termine a una Fiorentina a trazione offensiva, ha però anche dimostrato nelle prime stagionali di saper adattarsi all’avversario di turno.
