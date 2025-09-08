La Fiorentina potrebbe presto scoprire due nuove “armi segrete” pronte a insidiare le gerarchie interne: Jacopo Fazzini e Tariq Lamptey. Oggi considerati alternative o vice di lusso, entrambi hanno qualità tali da mettere pressione a titolari solidi come Gudmundsson e Dodô. Pioli li vede come elementi capaci di garantire una concorrenza sana e stimolante, con la possibilità di conquistare spazio nelle rotazioni grazie al loro talento e alla capacità di incidere.
La Nazione
Nazione punta su Fazzini: “A breve non sarà solo uno a disposizione di Pioli”
Fazzini, in particolare, ha già dimostrato di poter rispondere presente quando chiamato in causa. L’ex Empoli si distingue per visione di gioco, intelligenza tattica e capacità di legare centrocampo e attacco, muovendosi con efficacia negli spazi e dialogando con gli uomini offensivi. La sua duttilità lo rende un elemento prezioso, capace di adattarsi a diversi schemi e necessità della squadra. Ogni occasione concessa da Pioli è stata sfruttata al meglio, segno di una maturità in crescita.
Per il giovane centrocampista questa stagione può rappresentare un passaggio decisivo verso la consacrazione. Le idee tattiche di Pioli sembrano cucite su misura per esaltare le sue caratteristiche e dargli la possibilità di diventare più di una semplice alternativa. Se continuerà a crescere con la stessa intensità, Fazzini potrebbe trasformarsi in breve tempo da riserva di lusso a titolare stabile, confermando le aspettative e aprendo nuovi scenari nell’assetto della Fiorentina. Lo scrive la Nazione.
