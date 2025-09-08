Nazione punta su Fazzini: “A breve non sarà solo uno a disposizione di Pioli”

La Fiorentina potrebbe presto scoprire due nuove “armi segrete” pronte a insidiare le gerarchie interne: Jacopo Fazzini e Tariq Lamptey. Oggi considerati alternative o vice di lusso, entrambi hanno qualità tali da mettere pressione a titolari solidi come Gudmundsson e Dodô. Pioli li vede come elementi capaci di garantire una concorrenza sana e stimolante, con la possibilità di conquistare spazio nelle rotazioni grazie al loro talento e alla capacità di incidere.

Fazzini, in particolare, ha già dimostrato di poter rispondere presente quando chiamato in causa. L’ex Empoli si distingue per visione di gioco, intelligenza tattica e capacità di legare centrocampo e attacco, muovendosi con efficacia negli spazi e dialogando con gli uomini offensivi. La sua duttilità lo rende un elemento prezioso, capace di adattarsi a diversi schemi e necessità della squadra. Ogni occasione concessa da Pioli è stata sfruttata al meglio, segno di una maturità in crescita.