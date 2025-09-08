Kean in campo oggi, Martinelli parte. E al VP aspettano Gudmundsson

Lo sguardo è già rivolto verso Fiorentina-Napoli, ma sono ancora molti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Ai convocati già noti si è aggiunto ieri anche Martinelli: il secondo portiere viola è stato infatti chiamato dal c.t dell’Under 21 Baldini — in virtù del forfait di Mascardi, titolare contro Montenegro — per l’incontro valevole per le qualificazioni all’Europeo di categoria contro la Macedonia del Nord in programma domani a Bitola alle 18,15.