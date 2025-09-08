Lo sguardo è già rivolto verso Fiorentina-Napoli, ma sono ancora molti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Ai convocati già noti si è aggiunto ieri anche Martinelli: il secondo portiere viola è stato infatti chiamato dal c.t dell’Under 21 Baldini — in virtù del forfait di Mascardi, titolare contro Montenegro — per l’incontro valevole per le qualificazioni all’Europeo di categoria contro la Macedonia del Nord in programma domani a Bitola alle 18,15.
Kean in campo oggi, Martinelli parte. E al VP aspettano Gudmundsson
Martinelli troverà l’altro viola Ndour e per il classe 2006 — reduce dalle gare di marzo con l’Under 19 — potrebbe arrivare l’esordio in Under 21 alla prima chiamata assoluta. Più che corposo il numero di calciatori impegnati quest’oggi, a partire ovviamente da Kean, che dopo il gol segnato contro l’Estonia sarà protagonista alle 20,45 a Debrecen contro Israele, in una sfida già delicata per le sorti azzurre. Alle 20,45 scenderà in campo a Zagabria la Croazia di Pongracic (titolare contro le Far Oer) per la sfida contro Montenegro, e alla stessa ora la Svizzera di Sohm — non chiamato in causa contro il Kosovo — affronterà a Basilea la Slovenia.
Alle 21, invece, Lamptey (in panchina 90 minuti contro il Ciad) sfiderà con il suo Ghana il Mali. Domani infine spazio a Dzeko (autore di una doppietta contro San Marino) e Kospo in Austria-Bosnia, mentre Gudmundsson salterà Francia-Islanda per rientrare oggi pomeriggio a Firenze per gli accertamenti del caso dopo il problema alla caviglia accusato contro l’Azerbaigian. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
