Luca Ranieri

Profilo

Prodotto delle giovanili della Fiorentina, è sempre stato di proprietà del club viola che lo ha prestato a Foggia, Ascoli, Spal e Salernitana negli anni. Comincia da terzino sinistro e piano piano viene spostato centrale, trovando continuità nel momento in cui la società viola decide di trattenerlo su indicazione di Vincenzo Italiano invece di procedere con un nuovo prestito. Adesso si può considerare un titolare, ha firmato all'inizio della stagione 2024/25 il rinnovo di contratto. [gzn_video id=1457102] Curiosità Con l'arrivo di Gosens che ha sottratto il posto da titolare a Biraghi, e con la successiva cessione al Torino di quest'ultimo, dalla stagione 2024/25 fino al dicembre del 2025 è stato il capitano della Fiorentina, prima della nomina di De Gea al suo posto all'incirca un anno dopo.