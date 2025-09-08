La Gazzetta dello Sport,soffermando sul Napoli di Antonio Conte, ha presentato la sfida di sabato contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Inizio semplice per i Campioni d'Italia con 6 punti. Due pareggi invece per la squadra viola:
Gazzetta avvisa il Napoli: “Pioli non ha incantato, ma Firenze è il primo test vero”
Sassuolo e Cagliari nelle prime due giornate: con rispetto parlando, avversari facili, anche se, contro la squadra sarda, la vittoria è arrivata agli sgoccioli, dettaglio rivelatore di difficoltà. Sabato a Firenze, il Napoli campione d'Italia sosterrà la prima verifica attendibile. Fin qui, la nuova Fiorentina di Stefano Pioli non ha incantato, reduce com'è dai pareggi contro Cagliari e Torino, ma ha uno spessore superiore e ci dirà a che punto è la riconversione imposta dall'infortunio di Romelu Lukaku. Rasmus Hojlund è impegnato con la Danimarca e avrà a disposizione pochissimi allenamenti per convincere Antonio Conte a schierarlo titolare, ma se non partirà dall'inizio, è probabile che subentri a Lucca in corso d'opera. Al Franchi inizierà l'integrazione di Hojlund e non è detto che il danese sia un rattoppo e basta. Per lui la Serie A non è un pianeta sconosciuto, l'ha frequentata con l'Atalanta, e dalla sua parte ha l'età giovane. Hojlund potrebbe entrare in concorrenza con Lukaku, quando il belga guarirà dallo strappo. A Firenze è attesa una risposta forte da parte di Kevin De Bruyne, opaco contro il Cagliari. De Bruyne era stato il miglior giocatore del calcio d'estate, aveva entusiasmato in ogni amichevole, e contro il Sassuolo all'esordio in Serie A aveva pure segnato, ma nella sua prima ufficiale al Maradona, contro il Cagliari, non si è mai acceso. Può capitare. leri De Bruyne si è portato avanti: gol e super prestazione nel Belgio..
