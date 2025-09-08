Viola News
Gazzetta avvisa il Napoli: "Pioli non ha incantato, ma Firenze è il primo test vero"

Il commento della Gazzetta dello Sport
La Gazzetta dello Sport,soffermando sul Napoli di Antonio Conte, ha presentato la sfida di sabato contro la Fiorentina di Stefano Pioli. Inizio semplice per i Campioni d'Italia con 6 punti. Due pareggi invece per la squadra viola:

Sassuolo e Cagliari nelle prime due giornate: con rispetto parlando, avversari facili, anche se, contro la squadra sarda, la vittoria è arrivata agli sgoccioli, dettaglio rivelatore di difficoltà. Sabato a Firenze, il Napoli campione d'Italia sosterrà la prima verifica attendibile. Fin qui, la nuova Fiorentina di Stefano Pioli non ha incantato, reduce com'è dai pareggi contro Cagliari e Torino, ma ha uno spessore superiore e ci dirà a che punto è la riconversione imposta dall'infortunio di Romelu Lukaku. Rasmus Hojlund è impegnato con la Danimarca e avrà a disposizione pochissimi allenamenti per convincere Antonio Conte a schierarlo titolare, ma se non partirà dall'inizio, è probabile che subentri a Lucca in corso d'opera. Al Franchi inizierà l'integrazione di Hojlund e non è detto che il danese sia un rattoppo e basta. Per lui la Serie A non è un pianeta sconosciuto, l'ha frequentata con l'Atalanta, e dalla sua parte ha l'età giovane. Hojlund potrebbe entrare in concorrenza con Lukaku, quando il belga guarirà dallo strappo. A Firenze è attesa una risposta forte da parte di Kevin De Bruyne, opaco contro il Cagliari. De Bruyne era stato il miglior giocatore del calcio d'estate, aveva entusiasmato in ogni amichevole, e contro il Sassuolo all'esordio in Serie A aveva pure segnato, ma nella sua prima ufficiale al Maradona, contro il Cagliari, non si è mai acceso. Può capitare. leri De Bruyne si è portato avanti: gol e super prestazione nel Belgio..

