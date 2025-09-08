Gazzetta: “Pioli-Conte, che feeling”. Quelle parole prima di Milan-Tottenham

Tanta stima. E grande rispetto. Stefano Pioli e Antonio Conte hanno caratteri diversi, ma tra loro c'è sempre stato un feeling speciale. Tanto che prima di una sfida di Champions tra Milan e Tottenham di qualche stagione fa, si mandarono messaggi di affetto a distanza.

«Conte è uno dei pochi colleghi che mi ha chiamato per farmi i complimenti per lo scudetto» disse l'ex Milan, aggiungendo poi: «Si moltiplicano le difficoltà con lui in panchina. È un grande allenatore, che prepara molto bene le partite e cura i dettagli». E anche Antonio esaltò Stefano pubblicamente. «Con il Milan ha fatto qualcosa di impronosticabile. Ha avuto un percorso molto lungo prima di arrivare al successo, e se lo merita».