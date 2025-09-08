Nazione: “Lamptey, ecco cosa dice chi lo conosce bene. In un lato è meglio di Dodò”

Lamptey si presenta come il perfetto alter-ego di Dodò, con caratteristiche simili in velocità, agilità e capacità nell’uno contro uno, che possono offrire alla Fiorentina superiorità numerica sulla fascia destra.Chi lo conosce bene dice che ha caratteristiche che si sovrappongono alla perfezione con quelle di Dodò. Sa però che “rubare spazi” al brasiliano non sarà facile, ma il suo talento è evidente.