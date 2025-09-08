Lamptey si presenta come il perfetto alter-ego di Dodò, con caratteristiche simili in velocità, agilità e capacità nell’uno contro uno, che possono offrire alla Fiorentina superiorità numerica sulla fascia destra.Chi lo conosce bene dice che ha caratteristiche che si sovrappongono alla perfezione con quelle di Dodò. Sa però che “rubare spazi” al brasiliano non sarà facile, ma il suo talento è evidente.
Nazione: “Lamptey, ecco cosa dice chi lo conosce bene. In un lato è meglio di Dodò”
Il turn over che Pioli applicherà tra campionato e Conference League sarà l’occasione ideale per mettere in mostra le qualità di Lamptey, creando anche qualche dilemma all’allenatore nel momento di scegliere la formazione migliore. Lamptey emerge come un jolly di corsia esterna: non un semplice difensore, ma un elemento capace di giocare sulla mediana come quarto o quinto a destra, contribuendo alla fase offensiva e alla manovra.
Rispetto a Dodò, Lamptey può dare qualcosa in più in fase difensiva, ma la sua forza principale resta la spinta offensiva e la capacità di inserirsi nelle ripartenze. Assieme a Fazzini, rappresenta un jolly prezioso nello scacchiere di Pioli, pronto a guadagnarsi spazi importanti tra i titolari e a incidere con qualità nelle scelte dell’allenatore. Lo scrive la Nazione.
