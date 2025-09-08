Viola News
Di Gennaro su Kean: “Segna con continuità. E’ una grande risorsa per Gattuso”

Le parole dell'ex viola, Antonio Di Gennaro, sulle partite dell'Italia e sul bomber della Fiorentina Moise Kean
L'ex centrocampista della Fiorentina e da sei anni commentatore Rai della nazionale italiana, Antonio Di Gennaro ha parlato, tramite le pagine di TuttoSport, della gara di stasera tra Israele e Italia, dove sarà impiegato anche il viola Moise Kean. Ecco le sue considerazioni:

"In Italia, da molti anni a questa parte, abbiamo avuto il problema del centravanti. Adesso che ne abbiamo trovati due che segnano con continuità, non dobbiamo considerarli un peso. Sia Retegui, sia Kean sono risorse per Gattuso, ma credo sia difficile partire sempre e comunque con loro in coppia."

Si aspettava un impatto così da Gattuso?

"Sì perché la capacità di incidere creando spirito di appartenenza fa parte della sua indole. Però non era semplice entrare nella testa dei giocatori e, sentendo le loro dichiarazioni, mi sembra che ci sia riuscito. Ed è un bene perché se vogliamo andare al Mondiale non si può più sbagliare"

