L'attaccante della Fiorentina, Edin Dzeko, ieri protagonista con la sua nazionale nella vittoria per 6-0 contro San Marino con una doppietta, ha parlato così al termine della partita:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS nazionali Bosnia, Dzeko dopo la doppietta: “Grande prova di squadra. Ora l’Austria”
nazionali
Bosnia, Dzeko dopo la doppietta: “Grande prova di squadra. Ora l’Austria”
Le parole dell'attaccante bosniaco, Edin Dzeko, dopo la vittoria ottenuta contro San Marino grazie anche alle due sue reti
Queste partite, che sulla carta sono le più facili, sono sempre state le più difficili da giocare. Questa volta l'abbiamo presa molto più seriamente e nei primi 20 minuti si è visto. Siamo partiti al massimo. Quando abbiamo segnato un gol ci siamo rilassati. La seconda rete ha dato calma alla squadra, che dopo ha giocato più spensierata. Mancano tre giorni alla partita con l'Austria, il mister sceglierà la formazione migliore. Ci aspettiamo uno stadio pieno e un grande supporto da parte dei nostri tifosi. Ci sono stati molti gol e nessuno si è infortunato. Questo ci dà fiducia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA