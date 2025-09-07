SOCIAL – Kospo, debutto “da sogno” con la Bosnia: l’applauso di Dzeko

Serata indimenticabile per Eman Kospo, giovane difensore della Fiorentina, che ieri ha esordito con la maglia della Bosnia Erzegovina nella vittoria contro San Marino. Entrato nel finale, il classe 2005 ha coronato uno dei suoi desideri più grandi: vestire i colori del paese che ha scelto di rappresentare dopo tutta la trafila nelle giovanili della Svizzera.
Kospo, debutto "da sogno" con la Bosnia: l'applauso di Dzeko
Sui social, Kospo ha affidato alle proprie parole la gioia di un momento atteso da tempo:“Ieri sera si è realizzato uno dei miei maggiori sogni! Da bambino sognavo di rappresentare un giorno il mio paese, davanti a quei tifosi incredibili. Sono grato alla Bosnia per la fiducia, e posso garantire che finché sarò qui mi prenderò cura di questi colori con passione. È solo l’inizio, ma con supporto e pazienza tutto è possibile. Ti amo Bosnia, sei unica!”.
Un debutto che ha emozionato non solo lui, ma anche chi lo ha aiutato a prendere questa decisione: tra i commenti spicca infatti quello di Edin Dzeko, suo nuovo compagno alla Fiorentina e simbolo della Nazionale bosniaca, che con affetto lo ha incoraggiato con un semplice ma significativo: “Bravo Mali”.
