SOCIAL – Kospo, debutto “da sogno” con la Bosnia: l’applauso di Dzeko

Serata indimenticabile per Eman Kospo , giovane difensore della Fiorentina, che ieri ha esordito con la maglia della Bosnia Erzegovina nella vittoria contro San Marino. Entrato nel finale, il classe 2005 ha coronato uno dei suoi desideri più grandi: vestire i colori del paese che ha scelto di rappresentare dopo tutta la trafila nelle giovanili della Svizzera.

Sui social, Kospo ha affidato alle proprie parole la gioia di un momento atteso da tempo:“Ieri sera si è realizzato uno dei miei maggiori sogni! Da bambino sognavo di rappresentare un giorno il mio paese, davanti a quei tifosi incredibili. Sono grato alla Bosnia per la fiducia, e posso garantire che finché sarò qui mi prenderò cura di questi colori con passione. È solo l’inizio, ma con supporto e pazienza tutto è possibile. Ti amo Bosnia, sei unica!”.