Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Bizzotto: “Dzeko alla Fiorentina, sintomo di relativa competitività”

news viola

Bizzotto: “Dzeko alla Fiorentina, sintomo di relativa competitività”

Dzeko
Stefano Bizzotto, voce e volto storico della Rai, sulla scelta delle società italiane di puntare sull'esperienza: vedi Dzeko a Firenze
Redazione VN

La voce e volto storico della Rai, Stefano Bizzotto, ha parlato dell'arrivo in Italia di giocatori che in passato hanno fatto grandissime cose, ai microfoni de Il Tirreno. Le sue parole:

In Italia c'è una costante, puntare sui giocatori maturi e ingaggiarli nonostante l'età. Lo fa il Pisa, il Milan con Modric e la Fiorentina con Dzeko. Lo stesso De Bruyne rientra in questo contesto. Hanno superato abbondantemente i 30 anni e le società puntano sulla loro esperienza. Io però credo che sia proprio questa la spia della relativa competitività del campionato italiano.

Leggi anche
Edin Dzeko dietro a Ronaldo e Lewandowski. CorSport: “E Pioli applaude”
Di Gennaro su Kean: “Segna con continuità. E’ una grande risorsa per Gattuso”

© RIPRODUZIONE RISERVATA