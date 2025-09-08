La voce e volto storico della Rai, Stefano Bizzotto, ha parlato dell'arrivo in Italia di giocatori che in passato hanno fatto grandissime cose, ai microfoni de Il Tirreno. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Bizzotto: “Dzeko alla Fiorentina, sintomo di relativa competitività”
news viola
Bizzotto: “Dzeko alla Fiorentina, sintomo di relativa competitività”
Stefano Bizzotto, voce e volto storico della Rai, sulla scelta delle società italiane di puntare sull'esperienza: vedi Dzeko a Firenze
In Italia c'è una costante, puntare sui giocatori maturi e ingaggiarli nonostante l'età. Lo fa il Pisa, il Milan con Modric e la Fiorentina con Dzeko. Lo stesso De Bruyne rientra in questo contesto. Hanno superato abbondantemente i 30 anni e le società puntano sulla loro esperienza. Io però credo che sia proprio questa la spia della relativa competitività del campionato italiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA