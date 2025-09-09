Nazione si chiede: “A Firenze il Napoli sarà distratto dalla Champions League?”

Sarà o non sarà, quello che metterà piede a Firenze, un Napoli distratto dalla trasferta di Champions League contro il Manchester City che avrà luogo pochi giorni dopo la gara del Franchi? È questa la domanda che si fanno tutti ai piedi del Vesuvio, anche perché quella in programma all'Etihad il prossimo 18 settembre sarà il primo match internazionale del ciclo-Conte e l'appeal è già alle stelle. La sensazione, tuttavia, è che il tecnico azzurro non farà troppi calcoli e a Firenze schiererà la miglior formazione possibile.